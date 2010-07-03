Прямой эфир: открытие самого большого катка Европы

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Технические специалисты работают над решением этой проблемы

На ВДНХ проходит торжественное открытие самого большого катка в Европе. Гостей ждет захватывающее шоу с циркачами, оркестром и массовиками-затейниками, которые познакомят гостей с традициями зимних развлечений советских времен, начиная с 1954 года.

Всего этой зимой в центре города будут работать 17 катков с искусственным льдом и 75 катков с естественным. 33 горки откроются во дворах, на школьных и парковых территориях.

В столице организуют также четыре лыжных маршрута. Учитывая плотную застройку в ЦАО, протяженность одного лыжного маршрута составит около 600 метров.