Москва онлайн: открытие самого большого катка Европы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

22 ноября откроется каток на ВДНХ. Гостей ждет захватывающее шоу с циркачами, оркестром и массовиками-затейниками, которые познакомят гостей с традициями зимних развлечений советских времен начиная с 1954 года. Корреспондент Москвы онлайн приедет на торжественное открытие, оценит красоту катка и пообщается с первыми посетителями.

Смотрите трансляцию 22 ноября в 18:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.