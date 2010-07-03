Осенний мотофестиваль. Прямой эфир

В столице проходит Осенний мотофестиваль, приуроченный к закрытию мотосезона. Он стартует с мотопарада по Садовому кольцу. На проспекте Сахарова гости фестиваля могут увидеть грандиозное шоу с концертом и показательными выступлениями спортсменов.