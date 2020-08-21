Москва онлайн: заседание по делу Михаила Ефремова

17:42
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
24 августа в Пресненском суде состоится очередное заседание по делу Михаила Ефремова.
На последнем слушании, которое прошло 21 августа, актер Михаил Ефремов заявил, что на видео, которое снято возле бара, где он разворачивается, находится не он или запись сделана в другой день.
На этом же заседании актер отказался от адвоката Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской.
"Я хочу поменять адвоката, но чтобы мои адвокаты остались в качестве консультантов", – заявил Ефремов.
Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Смотрите трансляцию 24 августа в 9:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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