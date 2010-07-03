Закулисье с Москвой онлайн. Ирина Горбачева и спектакль "О любви и дружбе"

14:23
14:23
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
29 сентября съемочная группа Москвы онлайн побывает за кулисами спектакля Родиона Овчинникова "О любви и дружбе" и пообщается с актрисой Ириной Горбачевой.
Актриса хорошо известна зрителям по фильмам "Аритмия", "Я худею", "История одного назначения", "Тренер", "Громкая связь". Горбачева является обладательницей престижных профессиональных наград, в ее коллекции "Золотая маска", "Ника" и "Золотой орел". В 2016 году актриса стала "Женщиной года" по версии журнала "GQ".
В основу постановки "О любви и дружбе" легли три пьесы известных драматургов: "Любовь" Людмилы Петрушевской, "Пришел мужчина к женщине" Семена Злотникова и "Разговор с другом" Евгения Гришковца. Эти пьесы – три модели взаимоотношений между людьми, в которых остроумно переданы моменты и ситуации из семейной жизни. Этот спектакль по праву может считаться семейным, ведь он понятен каждому из нас.
Мы пообщаемся с актерами из этого спектакля в рамках проекта "Закулисье с Москвой онлайн". Как вы помните, в каждом выпуске проекта мы водим наших зрителей по закулисью известных постановок, концертов, фестивалей и шоу. Создатели рассказывают нам о своей работе, открывают секреты "творческой кухни" и показывают места, скрытые от глаз публики. Мы уже общались с Кириллом Рихтером о его музыке, Виктором Сухоруковым о спектакле "Старший сын", Алексеем Кортневым о постановке "В городе Лжедмитрове" и Александром Цыпкиным, автором "БеспринцЫпных чтений".
29 сентября в 18:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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