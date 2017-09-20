Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

20 сентября 2017, 16:25

Город

"Москва онлайн" покажет поездку на трамвае №7 от Тверской Заставы

21 сентября мы приглашаем вас прокатиться вместе с нашей съемочной группой на новеньком трамвае №7, который ходит по историческому маршруту от Тверской Заставы до станции метро "Бульвар Рокоссовского". Совершите виртуальную экскурсию, посмотрите на пейзажи за окном и прислушайтесь к тому, о чем говорят пассажиры.

Трамваи на площади Тверская Застава начали начали курсировать в этом году, в День города. Разворотное кольцо здесь существовало и 80 лет назад. Рельсы проложили еще в конце XIX века, однако позднее их частично убрали. Тогда ближайшая к Белорусскому вокзалу трамвайная остановка осталась на Лесной улице.

Прямую трансляцию смотрите 21 сентября в 10:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Москва онлайн транспорт

