Москва онлайн: заседание по делу Михаила Ефремова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев





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21 августа в Мосгорсуде состоится очередное слушание по делу Михаила Ефремова.

В ходе последнего заседания свидетель ДТП Александр Кобец рассказал, что в тот вечер, когда произошла авария, он выпивал вместе со своим приятелем в одном из столичных дворов. После чего они решили прогуляться и застали момент ДТП. По его словам, в иномарке Ефремова было два человека, при этом на водительском сидении находился темноволосый молодой человек.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Смотрите трансляцию 21 августа в 9:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.