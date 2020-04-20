Москва онлайн: как не развестись после самоизоляции

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На время борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции многие люди перешли на удаленную работу и стали больше времени проводить с семьей дома. Для кого-то общение с близкими 24/7 превратилось в настоящее испытание. Как избежать ссор во время самоизоляции, научиться красиво выходить из сложных ситуаций и улучшить взаимопонимание? Обо всем этом расскажет психолог Галина Вдовиченко.

Смотрите трансляцию 22 апреля в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.