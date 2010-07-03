Москва онлайн: Константин Худяков, Юлия Снигирь расскажут о съемках фильма "Конец сезона"

Фото: "СБ ФИЛЬМ"

21 ноября в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция создателей фильма "Конец сезона". В ней примут участие режиссер Константин Худяков, актеры Юлия Снигирь, Анна Чиповская, Юлия Пересильд, Евгений Цыганов.

Согласно сюжету, сестры Елена, Вера и Анна живут в маленьком прибалтийском городе и мечтают переехать в Москву. Их отец был военнослужащим. Семья исколесила весь СССР, а потом на долгие годы осела в Прибалтике. В Москве им тоже довелось побывать. У девочек остались самые хорошие воспоминания об этом городе. Сестры верят, что именно там они смогут обрести свое счастье. Однако их планам не суждено сбыться.

Фильм "Конец сезона" был показан на открытии XXVII фестиваля российского кино "Окно в Европу" и стал участником Недели российского кино в Лондоне. На пресс-конференции создатели кинокартины расскажут о съемочном процессе.

Смотрите трансляцию 21 ноября в 15:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.