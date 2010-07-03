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Москва 24

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Общество

16:22

Москва онлайн: творческий вечер Николая Дроздова

Москва онлайн общество

Фото: Москва 24/Роман Васильев

21 ноября в конференц-зале Российской государственной библиотеки имени Ленина состоится встреча с ученым-зоологом Николаем Дроздовым. Николай Николаевич – один из самых популярных телеведущих страны. На его передаче "В мире животных" выросло не одно поколение любителей живой природы. Также Дроздов является автором многочисленных научных статей, часто он озвучивает мультфильмы. На творческом вечере Николай Николаевич расскажет о своем жизненном пути, экспедициях и хобби.

Смотрите трансляцию 21 ноября в 19:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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