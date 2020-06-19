Москва онлайн: зажжение 1418 свечей в память о Великой Отечественной войне

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

21 июня на Крымской набережной парка "Музеон" пройдет акция "Линия памяти", в рамках которой волонтеры зажгут 1418 свечей – именно столько дней продолжалась Великая Отечественная война. Каждая свеча будет символизировать конкретный день. Первую свечу, установленную на дате 22 июня 1941 года, зажжет руководитель департамента культуры Александр Кибовский.

Смотрите трансляцию 21 июня в 21:45 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.