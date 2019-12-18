Москва онлайн: Аделина Сотникова в ледовом шоу "Белоснежка"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

20 декабря в "Ледовом театре" в Новопушкинском сквере состоится премьера шоу "Белоснежка". Автор постановки – пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев. В роли прекрасной Белоснежки выступит олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова.

Гостей ждут шедевры классической музыки, невероятные декорации, сказочные костюмы и мастерство профессиональных фигуристов. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".

Смотрите трансляцию 20 декабря в 19:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.