Москва онлайн познакомит с культурой и бытом народов России

Фото: Москва 24/Ярослав Кириллов

На территории парка "Зарядье" проходит IV фестиваль Русского географического общества. Гости могут познакомиться с разнообразной природой России и культурой разных народов.

В программе фестиваля запланированы лекции ученых и путешественников, творческие встречи с фотографами и кинематографистами, мастер-классы и многое другое.

В парке возведены чум, юрта, яранга, ураса, курень и современный дом путешественника геокупол. Гости могут узнать, что якутская ураса – самое древнее каркасное жилище, а при строительстве куреня в фундамент подбрасывают клочки шерсти домашних животных и перья домашней птицы, чтобы в будущем доме "все водилось".

19 сентября наша съемочная группа посетит фестиваль, изучит культуру и быт народов России, пообщается с посетителями и организаторами.

Смотрите 19 сентября в 13:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.