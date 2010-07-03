Москва онлайн и "TVоя Москва" расскажут, как на самом деле проходит кастинг

22 июня в Центре документального кино в рамках образовательного проекта "TVоя Москва" выступит ведущая программы "Афиша" на телеканале Москва 24 Ксения Цедра. Тема встречи – "Почему мне не перезвонили. Как на самом деле проходит кастинг".

Во время мастер-класса Ксения расскажет:



какие бывают кастинги;

что вам могут предложить сделать во время кастинга;

как понравиться и запомниться;

что ждет кандидатов на втором туре и испытательном сроке.

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запустила пятый ежегодный сезон проекта "TVоя Москва". На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.

Смотрите трансляцию 22 июня в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.