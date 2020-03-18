Москва онлайн: как выбрать продукты для укрепления иммунитета

Фото: из личного архива Анны Берсеневой
Вирусы атакуют – самое время задуматься о своем иммунитете. В Сети можно найти тысячи советов о том, как его укрепить. Но главный и самый верный из них – начните правильно питаться.
20 марта нутрициолог, психолог, коуч и ресторатор Анна Берсенева проведет лекцию о здоровом питании и расскажет, какие продукты лучше всего помогают укреплять иммунитет.
Также в ходе лекции вы узнаете:
- какие продукты провоцируют снижение иммунитета и повышают восприимчивость к вирусам, бактериям и грибкам;
- как создать щелочную среду организма;
- какие продукты и специи обладают противовирусным и противовоспалительными эффектами;
- как с помощью питания укрепить нервную систему и не допустить развития синдрома хронической усталости;
- какие инструменты помимо питания можно использовать для укрепления иммунитета и нервной системы.
Смотрите трансляцию 20 марта в 14:00 на этой странице или портале Москва онлайн
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