Москва онлайн: как выбрать продукты для укрепления иммунитета

Фото: из личного архива Анны Берсеневой

Вирусы атакуют – самое время задуматься о своем иммунитете. В Сети можно найти тысячи советов о том, как его укрепить. Но главный и самый верный из них – начните правильно питаться.

20 марта нутрициолог, психолог, коуч и ресторатор Анна Берсенева проведет лекцию о здоровом питании и расскажет, какие продукты лучше всего помогают укреплять иммунитет.

Также в ходе лекции вы узнаете:



какие продукты провоцируют снижение иммунитета и повышают восприимчивость к вирусам, бактериям и грибкам;

как создать щелочную среду организма;

какие продукты и специи обладают противовирусным и противовоспалительными эффектами;

как с помощью питания укрепить нервную систему и не допустить развития синдрома хронической усталости;

какие инструменты помимо питания можно использовать для укрепления иммунитета и нервной системы.