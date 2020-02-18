Москва онлайн: поэтический слэм с элементами перформанса

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20 февраля в рамках премии "Headliner года" пройдет Московский поэтический слэм – независимый конкурс на лучшее прочтение собственных стихов перед публикой. Гостей ждет захватывающее зрелище, включающее в себя элементы перформанса, театра, рэп-баттла и sound poetry.

В программе запланированы выступления 10 поэтов. Каждому из них будет дано 3 минуты на чтение своего произведения. Зрители проголосуют за самое яркое выступление.

Ведущие слэма – финалисты премии "Headliner года" Андрей Родионов и Екатерина Троепольская.

Московский поэтический слэм возник в 2002 году. В разные годы в соревнованиях участвовали поэты Андрей Орлов, Вера Полозкова, Дмитрий Воденников и другие. Призовые места на Московском слэме приводят на Всероссийский слэм, который проходит на Красноярской книжной ярмарке. Победитель Всероссийского слэма представляет страну на Всемирном слэме в Париже.

Смотрите трансляцию 20 февраля в 18:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.