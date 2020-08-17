Москва онлайн: Константин Богомолов расскажет о погружении в историю Ангарского маньяка

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

18 августа состоится премьерный показ первого эпизода сериала "Хороший человек" Константина Богомолова. Москва онлайн покажет прямую трансляцию встречи c режиссером.

"Хороший человек" – режиссерский проект Константина Богомолова, созданный по мотивам истории самого страшного серийного убийцы современной России Михаила Попкова, известного в народе под прозвищем Ангарский маньяк. Роли исполнили Юлия Снигирь, Никита Ефремов, Ксения Собчак, Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Маруся Фомина, Игорь Гордин и другие актеры.

Для Богомолова "Хороший человек" стал погружением в новый жанр – страшный и далекий от гламура, причем режиссер ушел от истории реального Попкова.

По сюжету в тихий городок Рубежный приезжает молодой следователь из Москвы Евгения Ключевская (Юлия Снигирь). Начальство командировало ее сюда проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы. В Рубежном москвичку встретят прохладно. Как и в любом провинциальном городке, здесь еще с 90-х сложилась своя экосистема, где все друг с другом повязаны. Напарником Жени становится следователь Иван Крутихин (Никита Ефремов).

Смотрите трансляцию 18 августа в 21:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.