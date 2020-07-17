Москва онлайн: ГУМ-Мороженое раздадут медикам

Фото: The City/Михаил Голденков

18 июля состоится благотворительное мероприятие "ГУМ-Мороженое медикам!". Цель акции – отблагодарить медработников за их отважную борьбу с коронавирусом. Съемочная группа Москвы онлайн посетит НИИ скорой помощи имени Склифосовского и пообщается с участниками акции.

16 июля грузовики с мороженым привезли лакомство в 35 главных медицинских учреждений, где оказывается помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, и на 55 подстанций скорой помощи.

Смотрите трансляцию 18 июля в 16:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам.