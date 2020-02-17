Москва 24: о новых героях нашего времени расскажет Ольга Свиблова

Фото: Москва 24/Александр Авилов

20 февраля состоится завтрак с членами жюри премии "Headliner года" по теме "Где искать новые точки роста и чего на самом деле хочет общество сегодня".

Речь пойдет о новых героях времени, инициативах небольших сообществ, меняющих культурный и общественный ландшафты. Спикеры порассуждают о том, есть ли у России национальная идея и может ли ею стать благотворительность. Существует мнение, что общая национальная идея – это уже устаревшее понятие, не пригодное для XXI века. Обо всем этому будут говорить:





Ольга Свиблова, директор Мультимедиа Арт Музея;

Ирина Прохорова, главный редактор издательства "Новое литературное обозрение";

Нюта Федермессер, учредитель фонда помощи хосписам "Вера";

Михаил Гельфанд, биоинформатик;

Вениамин Голубицкий, учредитель премии "Headliner года", президент ГК "КОРТРОС";

Виктор Гусев, спортивный комментатор.

Получить премию "Headliner года" может любой житель России. От участника требуется лишь поделиться своими достижениями. Всего существует пять номинаций: "Общественная деятельность и социальные проекты", "Культура и искусство", "Наука, образование", "Бизнес и инновации", "Спорт, здоровье, фитнес".

Смотрите трансляцию 20 февраля в 10:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.