Москва онлайн: Антон Долин расскажет о московском вкладе в мировую культуру

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

18 декабря в Музее истории российской литературы имени Даля состоится встреча с критиками Антоном Долиным и Галиной Юзефович. Они поразмышляют на тему, как менялся культурный облик Москвы в XX-XXI веках. Слушатели узнают, стоит ли говорить о вкладе нашей столицы в мировую культуру и кого можно назвать самым московским кинорежиссером.

Поводом для разговора стала книга историка культуры, писателя, музыковеда Соломона Волкова "Москва / Modern Moscow. История культуры в рассказах и диалогах". Это первый опыт осмысления московского вклада в отечественную и мировую культуру. Соломон Волков исследует 110 лет столичной культуры.

В основу книги легли архивные и исторические документы, а также беседы и интервью автора с протагонистами и свидетелями той или иной эпохи в истории города. Собеседниками Волкова стали директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак, директор ГМИРЛИ имени Даля Дмитрий Бак, литературный критик Галина Юзефович, художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман, главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и многие другие.

Смотрите трансляцию 18 декабря в 19:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.