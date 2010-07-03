Открытие циркового гала-шоу со звездами. Прямая трансляция

В Московском цирке Никулина на Цветном бульваре начинает юбилейное гала-шоу, посвященное столетию со дня основания государственных цирков в России. На манеж выйдут легенды советского и российского цирков, в числе которых: династия Запашных, династия Корниловых, династия Филатовых, династия Майхровских, Тамерлан Нугзаров, Юрий Куклачев и многие другие.

Сейчас мы ведем трансляцию из пресс-зоны со звездами. По ковровой дорожке пройдут Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Лолита Милявская, Михаил Боярский, Наталья Варлей и другие знаменитости.