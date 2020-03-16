Москва онлайн: учимся делать бумагу из упаковки для яиц

Фото: предоставлено Анастасией Родионовой
Вы никогда не задумывались над тем, как можно использовать бумажную упаковку из-под яиц или старые журналы? 26 марта не пропустите трансляцию мастер-класса по литью бумаги. Вы научитесь делать бумагу, которую можно использовать для письма, рисования и в декоративных целях.
Проведет урок Анастасия Родионова, блогер, экоактивистка и свободная художница.
На мастер-классе нам понадобятся:
- контейнер;
- погружной блендер;
- утюг;
- губка;
- несколько тряпок;
- рамка для формирования листа;
- подложки, журналы.
Смотрите трансляцию 26 марта в 14:00 на этой странице или портале Москва онлайн
. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.