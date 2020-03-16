Москва онлайн: учимся делать бумагу из упаковки для яиц

Фото: предоставлено Анастасией Родионовой

Вы никогда не задумывались над тем, как можно использовать бумажную упаковку из-под яиц или старые журналы? 26 марта не пропустите трансляцию мастер-класса по литью бумаги. Вы научитесь делать бумагу, которую можно использовать для письма, рисования и в декоративных целях.

Проведет урок Анастасия Родионова, блогер, экоактивистка и свободная художница.

На мастер-классе нам понадобятся:



контейнер;

погружной блендер;

утюг;

губка;

несколько тряпок;

рамка для формирования листа;

подложки, журналы.