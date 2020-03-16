Москва онлайн: как проходит обучение женщин-машинистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

17 марта в учебно-производственном центре Московского метрополитена состоится пресс-тур, посвященный обучению первой группы женщин-машинистов. О том, как проходит обучение, расскажет заместитель начальника метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев.

Кандидаты на получение данной профессии должны иметь образование не ниже среднего, стопроцентное зрение и хороший слух. Кроме того, есть и возрастное ограничение – девушкам должно быть от 22 до 43 лет.

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