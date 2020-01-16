Москва онлайн: будущее городских систем здравоохранения

Фото: Агентство "Москва"
С 16 по 19 января на ВДНХ проходит международная ассамблея "Здоровая Москва". Все желающие узнают о технологиях, предотвращающих болезни, пройдут диагностику, а также посетят дискуссии и лекции с известными специалистами.
17 января Москва онлайн покажет трансляцию пленарного заседания "цифровизация здравоохранения. Новые возможности для врачей, пациентов, системы здравоохранения городов". О будущем городской системы здравоохранения расскажут:
- вице-мэр города Москвы Анастасия Ракова;
- декан медицинского факультета в университете Сингулярности Дэниел Крафт;
- директор по инновациям и стратегии Йерун Тас;
- директор по инновациям Boston Children’s Hospital Джон Браунштейн;
- академик РАН, д. м. н., профессор Григорий Ройтберг;
- генеральный директор лаборатории "ИНВИТРО" Александр Островский;
- старший вице-президент и руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский.
Смотрите трансляцию открытия 17 января в 10:00 на этой странице или портале Москва онлайн
. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.