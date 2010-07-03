Москва онлайн покажет спектакль о мифах "Байконура" на фестивале "Вдохновение"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

17 июля на площади Промышленности на ВДНХ состоится премьера уличного спектакля "Байконур". Это совместное произведение казахского театра "ARTиШОК" и питерского инженерного театра AXE.

Спектакль представляет собой своеобразное исследование мифологии "Байконура" – места силы, которое не только приближает нас к космосу, но и объединяет Казахстан и Россию. Актеры перевоплощаются в ярких героев при помощи причудливых костюмов и художественного грима. В спектакле можно увидеть Юрия Гагарина и художника Сергея Калмыкова, а также мифических героев Черного Пастуха и Жалмауыз Кемпир на фоне фантастических декораций.

Смотрите трансляцию с места сборки моста 17 июля в 19:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.