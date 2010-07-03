Москва онлайн: как избавиться от депрессии с помощью разрушения

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16 ноября на Трехгорной мануфактуре пройдет фестиваль психологической разгрузки "Полный писец". Приглашаются люди, которые страдают от философских дум, обид, депрессии, переживают из-за работы или расставания с любимым человеком. В их распоряжении будут помещения, рассчитанные на освобождение от каждого вида стресса. В них можно будет делать абсолютно все. В одной комнате гости искупаются в бассейне с шариками, а в другой им дадут молоток и позволят крушить мебель. В третьем помещении посетителю вручат стопку тарелок для битья. В четвертой комнате гости будут потрошить подушки. Всего откроется более десяти тематических зон для разрушения и выплеска эмоций. Наш корреспондент приедет на фестиваль, чтобы узнать подробнее о методах психологической разгрузки.

Смотрите трансляцию 16 ноября в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.