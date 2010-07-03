Москва онлайн: учимся грамотно сортировать отходы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

17 октября съемочная группа Москвы онлайн побывает в гостях у представителей экодвижения "РазДельный сбор". Наш корреспондент приедет не с пустыми руками, а с полным пакетом мусора. Мы часто не знаем, в какой контейнер кинуть коробку из-под конфет, пакет майонеза или тюбик от крема для рук. Можно ли вообще эти предметы переработать? Волонтеры расскажут нам об этом и проведут мастер-класс, в ходе которого наглядно продемонстрируют, как правильно сортировать мусор.

Смотрите трансляцию 17 октября в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.