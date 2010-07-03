"Закулисье с Москвой онлайн": Борис Юхананов и "Октавия" в Электротеатре "Станиславский"

16:20
Фото: Андрей Безукладников
16 октября съемочная группа Москвы онлайн побывает в Электротеатре "Станиславский" за кулисами оперы "Октавия. Трепанация". Это глубокое произведение было создано творческим союзом художественного руководителя театра Бориса Юхананова, музыкального руководителя Дмитрия Курляндского и и балетмейстера Андрея Кузнецова-Вечеслова.
Либретто оперы основано на эссе Льва Троцкого о Ленине (1924) и фрагментах приписанной Сенеке пьесы о римском императоре Нероне. Сюжет вращается вокруг идеи избавить мир от тирании через проведение трепанации черепа Ленина. Премьера оперы состоялась в рамках основной программы юбилейного Holland Festival в июне 2017 года на сцене Muziekgebouw, крупнейшей в Европе площадки для исполнения современной музыки. Для российской премьеры создана специальная версия произведения.
Мы пообщаемся с актерами из этого спектакля в рамках проекта "Закулисье с Москвой онлайн". Как вы помните, в каждом выпуске проекта мы водим наших зрителей по закулисью известных постановок, концертов, фестивалей и шоу. Создатели рассказывают нам о своей работе, открывают секреты "творческой кухни" и показывают места, скрытые от глаз публики. Мы уже общались с Кириллом Рихтером о его музыке, Виктором Сухоруковым – о спектакле "Старший сын", Алексеем Кортневым – о постановке "В городе Лжедмитрове" и Александром Цыпкиным, автором "БеспринцЫпных чтений".
Смотрите трансляцию 16 октября в 17:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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