Москва онлайн: худрук МХАТа Эдуард Бояков расскажет о Бродском и традициях в поэзии

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

22 августа в усадьбе Захарово пройдет фестиваль "Традиция". Это ежегодный праздник-пикник, на котором встречаются яркие люди и деятели искусства, чтобы поделиться опытом и творчеством.

В рамках образовательной программы выступит театральный режиссер, педагог, продюсер Эдуард Бояков. Он расскажет о поэте Иосифе Бродском и порассуждает о традициях русской поэзии.

Смотрите трансляцию 22 августа в 16:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.