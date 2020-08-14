Москва онлайн: Сергей Лукьяненко расскажет о фантастике и патриотизме

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

22 августа в усадьбе Захарово пройдет фестиваль под открытым небом "Традиция". В этой усадьбе провел детство Александр Пушкин, здесь он овладел русским языком, слушая сказки Арины Родионовны. "Традиция" – ежегодный пикник для интеллектуалов, меломанов, поклонников поэзии и современного искусства. На празднике собираются потомки великого поэта и делятся своим творчеством.

В этот день писатель-фантаст, автор серии "Дозоров" Сергей Лукьяненко вовлечет гостей фестиваля в дискуссию по теме "Фантастика и патриотизм".

Смотрите трансляцию 22 августа в 15:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.