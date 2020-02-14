Москва онлайн: первая свадьба в электричке

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14 февраля, в День влюбленных, состоится первая свадебная церемония в вагоне электропоезда "Иволга". Торжественными клятвами обменяются сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании: машинист Алексей Салтыков и помощник машиниста Елена Лысенко.

Это не первый раз, когда съемочная группа Москвы онлайн снимает день рождения новой семьи. На нашем счету есть, например, свадьбы в Московском зоопарке и на стадионе "Спартак", а также индийская свадебная церемония в "Сокольниках".

Смотрите трансляцию свадьбы в поезде 14 февраля в 13:15 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.