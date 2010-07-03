Москва онлайн покажет открытие циркового гала-шоу со звездами

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

16 сентября в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре состоится юбилейное гала-шоу, посвященное столетию со дня основания государственных цирков в России. На манеж выйдут легенды советского и российского цирков, в числе которых: династия Запашных, династия Корниловых, династия Филатовых, династия Майхровских, Тамерлан Нугзаров, Юрий Куклачев и многие другие.

В праздничном гала-представлении примут участие звезды российской эстрады Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Лолита Милявская, Михаил Боярский, Наталья Варлей и другие знаменитости. Они исполнят песни о цирке и поздравят всех артистов и поклонников циркового искусства с знаменательной датой.

Съемочная группа Москвы онлайн посетит торжественное начало праздника и пообщается со знаменитостями.

Смотрите 16 сентября в 18:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.