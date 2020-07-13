Москва онлайн: как проходит прослушивание в Институте театрального искусства

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столице сняли ограничения на работу образовательных учреждений. Теперь студенты могут посещать вузы, а абитуриенты и выпускники сдавать экзамены в очной форме.

15 июля съемочная группа Москвы онлайн посетит ГИТИС и в прямом эфире понаблюдает за тем, как молодые люди проходят творческие вступительные испытания. Представитель вуза расскажет, как в этом году осуществляется набор учащихся и какие принимаются меры безопасности, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Смотрите трансляцию 15 июля в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам.