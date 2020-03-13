Москва онлайн: как выбрать самое стильное свадебное платье

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14 марта Москва онлайн покажет экскурсию по Wedding Fashion Moscow, самой большой выставке свадебной моды на территории России и СНГ. В выставке принимают участие 250 компаний более чем из 20 стран мира. В прямом эфире вы узнаете, какие платья в тренде в этом году, повлияет ли курс доллара на свадебную индустрию и как создать сказочный образ невесты.

Смотрите трансляцию 14 марта в 13:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.