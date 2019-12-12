Москва онлайн: межнациональный фестиваль Дедов Морозов на ВДНХ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

14 декабря на ВДНХ пройдет межнациональный фестиваль Дедов Морозов. Сотни волшебников вместе со Снегурочками пройдутся от арки Главного входа до павильона "Центральный" в сопровождении духового оркестра. Наряды у Дедов Морозов будут самыми разными. Гости смогут сделать красивые фотографии и принять участие в зимних забавах.



Смотрите трансляцию 14 декабря в 13:45 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.