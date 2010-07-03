Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:39

Москва онлайн: Тимур Бекмамбетов расскажет об экспериментах в кино

Москва онлайн культура общество

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

15 ноября в Центре документального кино состоятся закрытие Фестиваля уличного кино и награждение победителей. Москва онлайн покажет своим зрителям трансляцию не только награждения, но и дискуссию, посвященную экспериментам в кино, новым способам рассказа истории и технологии screenlife.

В обсуждении участие примут:

  • режиссер фильма "Профайл" Тимур Бекмамбетов;
  • режиссер Клим Шипенко, создатель фильма "Текст";
  • продюсер смартфонного кино Максим Муссель.
Модерировать дискуссию будет Игорь Мишин, председатель попечительского совета фестиваля.

Фестиваль уличного кино прошел этим летом во многих городах России. Посмотреть короткометражные ленты можно было под открытым небом. Более полумиллиона зрителей посетили сеансы и приняли участие в выборе лучших работ.

Имя победителя будет объявлено на церемонии закрытия. Молодой режиссер получит 1,5 миллиона рублей на запуск своего дебютного полнометражного фильма.

Смотрите трансляцию 15 ноября в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика