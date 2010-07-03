Москва онлайн: Тимур Бекмамбетов расскажет об экспериментах в кино

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

15 ноября в Центре документального кино состоятся закрытие Фестиваля уличного кино и награждение победителей. Москва онлайн покажет своим зрителям трансляцию не только награждения, но и дискуссию, посвященную экспериментам в кино, новым способам рассказа истории и технологии screenlife.

В обсуждении участие примут:



режиссер фильма "Профайл" Тимур Бекмамбетов;

режиссер Клим Шипенко, создатель фильма "Текст";

продюсер смартфонного кино Максим Муссель.

Модерировать дискуссию будет Игорь Мишин, председатель попечительского совета фестиваля.

Фестиваль уличного кино прошел этим летом во многих городах России. Посмотреть короткометражные ленты можно было под открытым небом. Более полумиллиона зрителей посетили сеансы и приняли участие в выборе лучших работ.

Имя победителя будет объявлено на церемонии закрытия. Молодой режиссер получит 1,5 миллиона рублей на запуск своего дебютного полнометражного фильма.

Смотрите трансляцию 15 ноября в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.