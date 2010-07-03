Москва онлайн покажет свадебную вечеринку Ксении Собчак и Константина Богомолова

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Свадьба Ксении Собчак с Константином Богомоловым состоится 13 сентября. На церемонию приглашены порядка 300 гостей. Среди них режиссер Федор Бондарчук с супругой Паулиной Андреевой, актриса Рената Литвинова с певицей Земфирой, бывшая жена лидера "Ленинграда" Сергея Шнурова Матильда и другие друзья светской львицы.

Папарацци узнали, что Собчак будет в наряде от известного израильского модельера, который выпускается под брендом Gala. Его Ксении выбрала стилист Елена Бессонова. Цены на платья модельера начинаются от 500 тысяч рублей, однако звезде одежду предоставила компания Bosco по бартеру.

Съемочная группа Москвы онлайн понаблюдает за происходящим и пообщается с гостями.

Смотрите 13 сентября в 18:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.