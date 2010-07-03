Москва онлайн покажет, как проходит обследование в павильоне "Здоровая Москва"

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В московских парках работают 46 павильонов "Здоровая Москва". В них можно получить консультации врачей и пройти медицинские тесты. Павильоны принимают пациентов с 08:00 до 22:00 без перерывов и выходных. Во всех павильонах есть современное оборудование. Результаты обследований сразу вносятся в электронную медкарту пациента. Они будут доступны врачу и в поликлинике. Если пациенту потребуется дополнительное обследование, то на месте он сможет записаться к специалисту.

Наш корреспондент Ярославна Зорькина посетит павильон "Здоровая Москва" в Таганском парке и расскажет о том, как проходит обследование, кто может получить консультацию и у каких врачей.

Смотрите трансляцию 15 августа в 14:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.