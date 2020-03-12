Москва онлайн: экскурсия по выставке аттракционов и других развлечений

Фото: Москва 24/Александр Авилов

13 марта не пропустите экскурсию по XXII международной выставке "Аттракционы и развлекательное оборудование РАППА ЭКСПО – 2020", которая проходит на ВДНХ.

Около 200 компаний из разных стран представили в павильоне № 75 новинки индустрии развлечений. На выставке можно увидеть современные парковые аттракционы, игровые автоматы, 5D-кинотеатры, аттракционы виртуальной реальности, детские и спортивные площадки, батуты, оборудование для активити-парков, аквапарков.

Смотрите трансляцию и вы узнаете, как наши парки и общественные пространства могут преобразиться в ближайшем будущем.

Трансляция в 13:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.