Москва онлайн: космонавты расскажут о переживаниях перед первым полетом

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15 февраля в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ состоится встреча с членами экипажа МКС-63 накануне их первой космической экспедиции. Космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин расскажут о том, как проходила их подготовка к полету, что чувствуют они перед первой экспедицией и что ожидают от этого опыта. Проведет встречу летчик-космонавт и Герой России Федор Юрчихин.

Мероприятие пройдет в рамках цикла "Уроки космоса". Смотрите трансляцию 15 февраля в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.