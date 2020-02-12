Москва онлайн: Светлана Сурганова исполнит песни Булата Окуджавы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

18 февраля состоится концерт Москвы 24, посвященный творчеству поэта Булата Окуджавы. Музыканты Владимир Кристовский и Светлана Сурганова исполнят "Надежды маленький оркестрик", "До свидания мальчики", "Надя, Наденька" и другие известные песни барда. Ведущие концерта – актриса театра и кино Екатерина Фоменко и радиоведущий Михаил Куницын.

Мероприятие пройдет при поддержке официального партнера ПАО "Сбербанк". Смотрите трансляцию 18 февраля в 19:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.