Москва онлайн: строительство и перепрофилирование больниц во время пандемии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

12 августа в рамках форума "Здоровье нации – основа процветания России" состоится обсуждение темы "Опыт Москвы по борьбе с COVID-19: быстрое строительство и перепрофилирование больниц в условиях пандемии. Кейсы от московских больниц и девелоперов".

В этом году активно строились дополнительные корпуса при больницах, а также на территории ТиНАО в кратчайшие сроки был возведен инфекционный центр для лечения больных коронавирусной инфекцией. Центр состоит из 12 корпусов и может единовременно принимать до 500 пациентов. После пандемии он не закроется и прослужит на благо населения не меньше пятидесяти лет.

Участие в обсуждении примут:



заместитель министра строительства РФ Дмитрий Волков;

главный врач ГКБ имени Демихова, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, хирург высшей категории Сергей Переходов;

главный врач ГБУЗ "Городская клиническая больница № 67 имени Леонида Андреевича Ворохобова", доктор медицинских наук, профессор Андрей Шкода;

генеральный директор строительно-промышленного концерна "Крост" Алексей Добашин;

директор института НИИ Стройфизики (Университет Минстроя), заслуженный строитель РФ, член-корреспондент РААСН, доктор технических наук, доцент Игорь Шубин;

начальник управления социальной защиты населения Северо-Западного административного округа города Москвы Илья Беставашвили;

модератор беседы, заведующая хирургическим отделением ГБУЗ "Городская больница города Московский ДЗМ" Полина Ваганова.