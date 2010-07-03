Москва онлайн: куда сдавать отходы и ненужные вещи

Фото: Москва 24/Александр Авилов
19 декабря съемочная группа Москвы онлайн побывает в гостях у сотрудников экоцентра "Собиратор". Это проект экодвижения "РазДельный Сбор". Здесь принимаются 42 вида вторичного сырья на переработку и 8 видов вещей на благотворительность.
От волонтеров и опытных сортировщиков отходов вы узнаете:
- какое вторсырье и в каком виде можно сдавать;
- куда направляются собранные вещи и вторсырье;
- как передать отсортированные отходы в "Собиратор".
Смотрите трансляцию 19 декабря в 13:00 на этой странице или портале Москва онлайн
. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.