Москва онлайн: куда сдавать отходы и ненужные вещи

Фото: Москва 24/Александр Авилов

19 декабря съемочная группа Москвы онлайн побывает в гостях у сотрудников экоцентра "Собиратор". Это проект экодвижения "РазДельный Сбор". Здесь принимаются 42 вида вторичного сырья на переработку и 8 видов вещей на благотворительность.

От волонтеров и опытных сортировщиков отходов вы узнаете:



какое вторсырье и в каком виде можно сдавать;

куда направляются собранные вещи и вторсырье;

как передать отсортированные отходы в "Собиратор".