Москва онлайн: Тимоти Мортон расскажет о взаимосвязи экологии и экономики

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11 декабря в образовательном центре музея "Гараж" философ и междисциплинарный исследователь Тимоти Мортон прочитает лекцию о взаимосвязи экологии и экономики. Мероприятие пройдет в рамках выставки "Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100".

Крайне правые формы национализма переживают подъем. Это связано с экологией, а не только с экономикой. Существует риск фашистской реакции на сегодняшнюю экологическую ситуацию, поскольку наряду с экономической ненадежностью люди во всем мире испытывают на себе хрупкость экосистемы. Тимоти Мортон расскажет, на что может быть похожа новая конфигурация экологии и экономики, а также в чем состоит ее этика и политика.

Тимоти Мортон – профессор кафедры английского языка Университета Райса (Хьюстон, США), автор многочисленных книг и эссе, переведенных более чем на 10 языков. Соавтор сценария и исполнитель одной из ролей в фильме о глобальном потеплении "Жизнь в прошедшем будущем". В Москве выходит в свет его книга "Стать экологичным", опубликованная в рамках совместной издательской программы Музея современного искусства "Гараж" и издательства Ad Marginem.

Смотрите трансляцию 11 декабря в 19:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.