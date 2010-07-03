New Life Brass и другие музыканты на фестивале "Sолома". Прямой эфир

На большой сцене литературно-музыкального фестиваля "Sолома" в саду "Эрмитаж" выступает группа New Life Brass. Музыканты исполняют музыку из известных советских и зарубежных кинофильмов. Программу также продолжат Shoo, Dezery, Антон Лаврентьев и Вася Аккерман. Завершит вечер Guru Groove Foundation – группа, исполняющая эйсид-джаз, электрофанк и лаунж.