Москва онлайн: как и во что перерабатываются пластиковые бутылки

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16 июля съемочная группа Москвы онлайн поедет на Тверской завод вторичных полимеров. В цехах работают около 300 человек, которые ежемесячно дают новую жизнь 60 миллионам ПЭТ-бутылок. Начальник производства и главный технолог завода проведут для наших зрителей экскурсию по цехам и расскажут:



как перерабатываются пластиковые бутылки и получаются ПЭТ-хлопья;

как перерабатываются канистры, флаконы из-под бытовой химии и получаются ПНД-гранулы;

какая судьба ждет пластиковые пакеты;

из чего получаются ПЭТ-ленты и для чего они нужны.

По данным Минприроды, ежегодно в России образуется 70 миллионов тонн отходов (полтонны на каждого жителя). С каждым годом их объем увеличивается на 3%. Чтобы снизить негативное воздействие на экологию, нужно собирать отходы раздельно.

Смотрите трансляцию 16 июля в 14:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам.