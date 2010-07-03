Закулисье с Москвой онлайн. Алексей Кортнев и спектакль "В городе Лжедмитрове"

13 июня состоится новый выпуск "Закулисье с Москвой онлайн". Каждый раз мы будем водить вас по закулисью известных постановок, концертов, фестивалей и шоу. Создатели будут рассказывать нам о своей работе, открывать секреты "творческой кухни" и показывать места, скрытые от глаз публики.
В этот раз мы побываем в ДК им. Зуева на репетиции спектакля "В городе Лжедмитрове". Подробнее об истории спектакля расскажут музыкант Алексей Кортнев и актеры: Сергей Белоголовцев, Кристина Бабушкина и Наталья Вдовина.
"В городе Лжедмитрове" – фантасмагорическая история о жизни в закрытом наукограде Лжедмитрове, полном всяческих аномалий и странностей. Основан этот город был по распоряжению руководителя советской ядерной программы Л. П. Берии над прорытым под ним первом ядерном коллайдере. Ни въехать, ни выехать из Лжедмитрова "невозможно физически и запрещено законодательно". И вот на День города по приглашению мэра приезжает единственный в истории человек, которому удалось это сделать, – в прошлом достаточно известный музыкант, а ныне риелтор – Антон.
Смотрите трансляцию 13 июня в 17:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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