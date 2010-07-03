Москва онлайн покажет фестиваль русского гостеприимства "Самоварфест"

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В День России на ВДНХ пройдет фестиваль русского гостеприимства "Самоварфест". Это масштабное культурное и семейное мероприятие проводится в столице с 2017 года и объединяет более 190 народов России. Его гости могут познакомиться не только с исконно русской культурой, но и с национальными традициями других народов. "Самоварфест" – это 1500 минут музыки, моды, танцев, театральных постановок, более 60 регионов России, свыше 20 разновидностей национальных кухонь, 10 тематических площадок.
Не пропустите трансляцию праздничных мероприятий 12 июня! Вы сможете увидеть:
торжественное открытие фестиваля;
выступление коллектива "Фонограф Джаз Квартет" под руководством Сергея Жилина;
танцевально-музыкальный марафон с участием национальных фольклорных и хореографических коллективов России;
установление нового рекорда фестиваля.
Смотрите трансляцию 12 июня в 14:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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