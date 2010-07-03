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Москва 24

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Общество

15:52

"Закулисье с Москвой онлайн": "БеспринцЫпные чтения" с Хабенским и Цыпкиным

Москва онлайн культура общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

12 декабря в Музее Москвы отпразднуют свой день рождения "БеспринцЫпные чтения". Проекту исполняется четыре года. На сцене выступят Константин Хабенский, Александр Маленков, Александр Снегирев, Юлия Хлынина, Александр Цыпкин, Дмитрий Чеботарев, Катерина Шпица и многие другие.

Программа этих чтений будет новогодней – с лирическо-комедийными рассказами, хорошим настроением, шампанским и автографами. Съемочная группа Москвы онлайн пообщается со звездами и побывает за кулисами представления.

В каждом выпуске проекта "Закулисье с Москвой онлайн" мы водим наших зрителей по закулисью известных постановок, концертов, фестивалей и шоу. Создатели рассказывают нам о своей работе, открывают секреты "творческой кухни" и показывают места, скрытые от глаз публики. Мы уже общались с Кириллом Рихтером о его музыке, Виктором Сухоруковым – о спектакле "Старший сын", Алексеем Кортневым – о постановке "В городе Лжедмитрове" и Александром Цыпкиным, автором "БеспринцЫпных чтений".

Смотрите трансляцию 12 декабря в 18:20 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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