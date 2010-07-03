Москва онлайн покажет, что попробовать на гастрономическом фестивале "Золотая осень"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице проходит гастрономический фестиваль "Золотая осень", в рамках которого работают многочисленные ярмарки, а рестораторы угощают блюдами многонациональной России. 11 октября Москва онлайн совершит путешествие по центральной площадке фестиваля – Красной площади. Корреспондент Ярославна Зорькина заглянет в национальные шале и попробует:
- говяжьи легкие по-мордовски;
- тыквенный суп с ревенем, приготовленный по тамбовским традициям;
- магаданские морепродукты;
- эчпочмаки и другие татарские пирожки, а также казан-чай с молоком и специями;
- дальневосточный мед и папоротник.
Хотите узнать рецепты? Тогда смотрите трансляцию 11 октября в 14:00 на этой странице или портале Москва онлайн
. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.